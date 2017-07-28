ФГИ нашел инвестора для создания музея науки на базе имущества УкрИНТЭИ в Киеве

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) нашел инвестора для создания музея науки на базе объектов имущества государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (УкрИНТЭИ), расположенного по ул.Антоновича, 180, и переулку Руслана Лужевского, 3, в Киеве.

"ФГИ несколько дней назад заключил долгосрочный договор аренды административных зданий на ул.Антоновича, 180, и пер.Р.Лужевского, 3, общей площадью 6,2 тыс. кв. м… Инвестор берется за создание на этих площадях музея науки", – сообщил ФГИ на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как уточняет фонд, обустройство научно-образовательного пространства для музея науки должно завершиться до 1 ноября 2018 года. В частности, среди экспозиций будут представлены: "Земля – планета человека", "Гиганты украинской науки", "Математика – королева наук" и др.

По данным ФГИ, кроме того, что инвестор обязался заниматься содержанием арендованных 6 тыс. кв. м, он также дополнительно возьмется за ремонт и реконструкцию не арендованных зданий общей площадью еще 10,4 тыс. кв. м.

Как отмечается в сообщении, ежемесячная арендная плата для инвестора будет составлять 341 тыс. грн. Половина средств будет поступать в государственный бюджет, вторая половина – перечисляться УкрИНТЭИ как балансодержателю зданий.

Сейчас здания УкрИНТЭИ уже как несколько десятков лет не ремонтируются, отопление в большинстве помещений давно не работает, а помещение на переулке Р.Лужевского находится практически в аварийном состоянии, отмечает ФГИ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 22 декабря 2016 года поддержал решение поручить ФГИ провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (музея науки) на принципах государственно-частного партнерства на базе объектов имущества УкрИНТЭИ в Киеве.