Экономика

18:52 28.07.2017

Цены на желруду в Китае достигли максимума за неделю

Цены на железную руду выросли по итогам торгов в пятницу в Китае, завершив приростом шестую неделю подряд.

Стоимость железной руды с поставкой в сентябре увеличилась на 0,6% и на закрытие торгов на Даляньской сырьевой бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE) составила 530 юаней за тонну, что является максимальным значением более чем за неделю.

За неделю сентябрьские фьючерсы на желруду подорожали в Китае на 1,7%, завершив, таким образом, приростом цены шесть недель из последних семи.

"Цены на железную руду растут вслед за подорожанием других видов сырья, необходимых сталепроизводителям, - отмечают аналитики Sinosteel Futures.

Складские запасы железной руды в портах Китая за неделю сократились на 0,2% - до 140,2 млн тонн.

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