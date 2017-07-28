Рынок акций Украины завершил торги в пятницу ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 3,12% - до 1121,94 пункта, индекс ПФТС – на 0,96%, до 287,58 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,24 млн грн, в том числе акциями 7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 59 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

В "индексной корзине" УБ больше всех подорожали акции "Центрэнерго" (+6,98%), Райффайзен Банка Аваль (+3,95%) и "Укрнафты" (+2,49%).

Снизились в цене только бумаги "Донбассэнерго" (-0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+5,75%) и "Мотор Сичи" (+0,14%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,85% - до 630,05 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (16,8 млн грн).

Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги "Овостара" (+4,42%), "Агротона" (+0,94%) и KSG Agro (+0,9%).

Отрицательная динамика среди индексных акций отсутствовала.