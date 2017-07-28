Экономика

18:44 28.07.2017

Нацбанк расширил инструментарий по размещению депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) решил расширить инструментарий операций по размещению депозитных сертификатов, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №70 от 27 июля 2017 года "О внесении изменений в положение о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы", которое вступает в силу с 1 сентября 2017 года. В то же время о начале использования новых инструментов Национальный банк сообщит отдельно.

Согласно документу будет добавлен новый метод удовлетворения заявок банков, поданных на тендер по размещению депозитных сертификатов.

"Сейчас порядок предусматривает, что заявки банков удовлетворяются по указанным в них процентных ставках. Этот порядок будет дополнен новым методом, когда все заявки подлежат удовлетворению по единой предельной ставке, определенной центробанком", - указанно в сообщении.

В обоих случаях заявки банков, предлагающих процентные ставки выше предельной, удовлетворяться не будут.

По данным НБУ новый метод удовлетворения заявок соответствует рекомендациям Европейского центрального банка.

Помимо этого, максимальный срок размещения депозитных сертификатов продлен до 100 с 90 дней.

"Такие шаги расширяют инструментарий Национального банка Украины для формирования сегмента кривой доходности, а также для совершенствования монетарной трансмиссии для ее большего соответствия режиму инфляционного таргетирования", - отмечено в сообщении.

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