Экономика

18:22 28.07.2017

Власти США разрешили Fiat Chrysler возобновить продажи автомобилей с дизельными двигателями

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США в пятницу разрешило Fiat Chrysler Automobiles (FCA) возобновить продажи новых внедорожников и пикапов с дизельными двигателями.

Как говорится в сообщении EPA, ведомство одобрило изменения программного обеспечения автомобилей, которое ранее FCA использовала для занижения показателей вредных выбросов.

Ранее в июле FCA возобновила производство внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500.

В мае министерство юстиции США подало судебный иск против FCA, обвинив компанию в использовании ПО для занижения показателей выбросов в порядка 104 тыс. автомобилей с дизельными двигателями.

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