Медь завершает неделю максимальным подъемом

Медь продолжает дорожать в пятницу, завершая неделю максимальным подъемом цены за 6 месяцев.

Стоимость меди с поставкой через три месяца в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась на 0,1% - до $6336 за тонну.

Рост цены на этой неделе составит порядка 5,4%, что является максимумом с января.

В среду стоимость меди поднималась до $6400 за тонну - самого высокого уровня с мая 2015 года.

Поддержку рынку оказывают ожидания сохранения высокого спроса на металл в Китае, который отказывается от импорта некоторых видов медного лома, что, как ожидается, будет способствовать росту закупок рафинированной меди.

Эксперты Citigroup полагают, что ралли на рынке меди еще не закончено. Тем не менее, путь цен на нефть к новым максимумам будет "тернистым", отмечается в обзоре Citigroup.

Средняя стоимость цен на медь в 2018 году в лучшем случае составит $6415 за тонну, прогнозируют аналитики Citigroup.

Тем временем, чилийская госкомиссия по меди Cochilco повысила прогнозы цен на нефть на этот и следующий годы.

"Цены на медь растут девять месяцев подряд, и мы думаем, что это уже тренд", - цитирует агентство Bloomberg представителя Cochilco.

Цинк и алюминий дешевеют в пятницу, свинец, никель и олово дорожают.