ПУМБ в I полугодии получил почти 593 млн грн чистой прибыли

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получил 592,968 млн грн чистой прибыли против 46,032 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на веб-сайте банка, его чистый процентный доход за первые шесть месяцев возрос на 60% - до 1,46 млрд грн. С вычетом расходов на формирование резервов, чистый процентный доход составил 1,219 млрд грн, что в 16,8 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Кроме того, банк получил 554,4 млн грн комиссионного дохода (возрос на 25,2%), 90,968 млн грн дохода от операций с иностранной валютой (сократился в 2,8 раза), 79,213 млн грн дохода от производных фининструментов (за аналогичный период 2016 года 2,467 млн грн убытка) и 264,065 млн грн прочих операционных доходов (возрос в 3,8 раза). Операционные расходы возросли в 1,8 раза – до 1,455 млрд грн.

Активы банка за первое полугодие сократились на 5,1% - до 42,258 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 9%, до 22,517 млрд грн.

В пассивах наиболее существенно сократился объем средств клиентов – на 1,2%, до 32,802 млрд грн и обязательства по выпущенным еврооблигациям – на 37,8%, до 2,67 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 6-е место (43,628 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.