Экономика

17:32 28.07.2017

Акционеры МХП утвердили смену типа общества холдинговой компании на европейскую компанию

Холдинговая компания агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" - MHP S.A., (Люксембург) сменила тип общества на societas europaea (европейская компания) с societt anonyme (акционерное общество).

Согласно сообщению MHP на Лондонской фондовой бирже (LSE), соответствующее решение было утверждено на внеочередном собрании акционеров 27 июля.

Ранее МХП сообщала, что смена типа общества не отразится на структуре акционерного капитала компании: он по-прежнему будет состоять из 110,77 млн акций номиналом EUR2. В то же время компания будет переименована на MHP SE с MHP S.A.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.

Компания, учрежденная в форме европейская компания, может действовать во всех странах Европейского союза без отдельного прохождения процедур предоставления национального режима в каждой из них.

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Интерфакс-Украина
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