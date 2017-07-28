Выпуск золота в Китае упал на 6% с учетом импортного сырья

Китай в I полугодии 2017 года снизил общее производство золота на 5,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 241,489 тонны, сообщили местные СМИ со ссылкой на Китайскую ассоциацию по золоту (China Gold Association, CGA).

Производство из внутреннего сырья упало на 9,85%, до 206,542 тонны. В том числе добыча золота составила 178,46 тонны, производство попутного золота - 28,082 тонны.

Еще 34,947 тонны золота было произведено из импортного сырья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 27,05%.

Потребление золота в Китае в I полугодии 2017 года выросло на 9,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 545,23 тонны. Основу роста составил спрос на инвестиционные слитки, который подскочил на 51,09%, до 158,4 тонны. Спрос со стороны ювелиров составил 330,77 тонны (незначительное снижение на 0,26%), изготовление монет - 5 тонн (снижение на 61,24%). Спрос на золото со стороны промышленных и других потребителей составил 51,06 тонны (рост на 9,13%).

Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а в последние годы также борется с Индией за первое место по объемам потребления.