"Укргидроэнерго" в I полугодии увеличило чистую прибыль на 12,4%

ПАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль на 12,4% (на 146,418 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 327,543 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие возрос на 3,4% (на 98,416 млн грн) – до 2 млрд 988,977 млн грн, тогда как валовая прибыль – сократилась на 0,9% (на 14,519 млн грн), до 1 млрд 676,331 млн грн.

Отпуск электроэнергии "Укргидроэнерго" в январе-июне-2017 увеличился на 15,1% (на 722,439 млн кВт-ч) по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 5 млрд 495,756 млн кВт-ч.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль вдвое (на 1 млрд 119,175 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 2 млрд 209,718 млн грн, чистый доход – на 34,2% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 5 млрд 997,813 млн грн, валовую прибыль – на 47,9% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 3 млрд 327,088 млн грн.

Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.

Прогноз отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 9,5 млрд кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

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