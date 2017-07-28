ExxonMobil увеличила прибыль во II квартале почти вдвое

Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil Corp. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года почти вдвое благодаря повышению стоимости реализации нефти и газа, а также росту маржи в сфере переработки.

Прибыль Exxon, однако, оказалась хуже ожиданий рынка, акции компании теряют в ходе торгов в пятницу порядка 3%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $3,35 млрд, или $0,78 на акцию, по сравнению с $1,7 млрд, или $0,41 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Exxon повысилась на 9% - до $62,88 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,84 на акцию при выручке $61,3 млрд.

"Сильные результаты различных подразделений нашего бизнеса обусловлены повышением цен на сырье, а также сохранением фокуса на операциях и основах нашего бизнеса", - заявил председатель совета директоров и гендиректор Exxon Даррен Вудс.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент сократилась на 1% - до 3,9 млн баррелей в сутки (б/с). В том числе добыча нефти уменьшилась на 2,6%, добыча природного газа - на 1,6%.

Общие капзатраты, а также расходы компании на поисково-разведочные работы снизились на 24% по сравнению со II кварталом 2016 года, до $3,9 млрд.

Прибыль Exxon в сфере геологоразведки и добычи углеводородов (upstream) Exxon в апреле-июне составила $1,2 млрд, увеличившись на $890 млн по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

Прибыль компании от переработки нефти в минувшем квартале подскочила на 68%, до $1,4 млрд благодаря росту объемов и маржи переработки, прибыль в сегменте нефтехимии уменьшилась на $232 млн - до $985 млн.

Во втором квартале Exxon направила $3,3 млрд на выплаты дивидендов, размер которых составил $0,77 на акцию, что на 2,7% выше, чем за тот же период прошлого года.

ExxonMobil осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями в 37 НПЗ по всему миру. После завершения в 2010 году покупки XTO Energy компания стала крупнейшим производителем природного газа в США.