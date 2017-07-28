Экономика

17:01 28.07.2017

ExxonMobil увеличила прибыль во II квартале почти вдвое

Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil Corp. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года почти вдвое благодаря повышению стоимости реализации нефти и газа, а также росту маржи в сфере переработки.

Прибыль Exxon, однако, оказалась хуже ожиданий рынка, акции компании теряют в ходе торгов в пятницу порядка 3%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $3,35 млрд, или $0,78 на акцию, по сравнению с $1,7 млрд, или $0,41 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Exxon повысилась на 9% - до $62,88 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,84 на акцию при выручке $61,3 млрд.

"Сильные результаты различных подразделений нашего бизнеса обусловлены повышением цен на сырье, а также сохранением фокуса на операциях и основах нашего бизнеса", - заявил председатель совета директоров и гендиректор Exxon Даррен Вудс.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент сократилась на 1% - до 3,9 млн баррелей в сутки (б/с). В том числе добыча нефти уменьшилась на 2,6%, добыча природного газа - на 1,6%.

Общие капзатраты, а также расходы компании на поисково-разведочные работы снизились на 24% по сравнению со II кварталом 2016 года, до $3,9 млрд.

Прибыль Exxon в сфере геологоразведки и добычи углеводородов (upstream) Exxon в апреле-июне составила $1,2 млрд, увеличившись на $890 млн по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

Прибыль компании от переработки нефти в минувшем квартале подскочила на 68%, до $1,4 млрд благодаря росту объемов и маржи переработки, прибыль в сегменте нефтехимии уменьшилась на $232 млн - до $985 млн.

Во втором квартале Exxon направила $3,3 млрд на выплаты дивидендов, размер которых составил $0,77 на акцию, что на 2,7% выше, чем за тот же период прошлого года.

ExxonMobil осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями в 37 НПЗ по всему миру. После завершения в 2010 году покупки XTO Energy компания стала крупнейшим производителем природного газа в США.

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