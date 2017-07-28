"Донбассэнерго" в I полугодии снизило чистый убыток на 38,7%

ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2017 года снизило чистый убыток на 38,7% (на 205,764 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 325,413 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за первый квартал снизился на 13,9% (на 233,73 млн грн) – до 1 млрд 442,078 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла в 1,6 раза (на 326,725 млн грн) – до 853,678 млн грн.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2016 году снизила чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 45,214 млн грн, чистый доход – на 25% (на 1 млрд 333,5 млн), до 4 млрд 6,284 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла на 20,4% (на 279,669 млн грн) – до 1 млрд 649,025 млн грн.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).