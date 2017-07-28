АМКУ разрешил Ярославскому увеличить долю в СК "ИНГО Украина" до контрольной

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Lovington Holdings Limited (Кипр), входящей в группу компаний DCH Александра Ярославского, на увеличение пакета акций в ЧАО "Страховая компания "ИНГО Украина" (Киев) с 24,99% до более чем 50%.

Соответствующую информацию АМКУ обнародовал на своем сайте в пятницу.

Как сообщалось, в мае DCH завершила формальные процедуры по закрытию сделки по покупке 25% акций СК "ИНГО Украина".

А.Ярославский в начале июля заявил о покупке 100% акций СК "ИНГО Украина". "Куплено 100% акций. Акции в процессе оформления", - сказал он журналистам.

СК "ИНГО Украина" работает на рынке 23 года. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. В Украине она представлена 25 филиалами со штатом около 500 сотрудников.

Как сообщалось, крупный российский страховщик "Ингосстрах", подконтрольный известному российскому бизнесмену Олегу Дерипаске с 38,5% участием международной страховой группы Generali, в июле 2015 года продал 100% доли своего участия в украинских СК "ИНГО Украина", "ИНГО Украина Жизнь" и в медицинском центре "Наша семья" (все - Киев) за 1,37 млрд руб. Согласно отчетности страховщика по МСФО, стоимость выбывших чистых активов: АСК "ИНГО Украина" - 835 млн руб., АСК "ИНГО Украина Жизнь" - 64 млн руб., МЦ "Наша семья" - 270 млн руб.

Страховая компания не раскрыла имена покупателей. Согласно системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), новыми акционерами украинских страховых компаний стали юридические лица, зарегистрированные на территории Кипра.

Консолидированный чистый доход СК "ИНГО Украина" в 2016 году вырос на 70,8% – до 27,56 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 24,1% – до 51,22 млн грн. Ее собственный капитал на начало этого года составлял 612,9 млн грн, страховые резервы – 678,21 млн грн.

Компания в минувшем году увеличила сбор страховых премий на 17,9% – до 903,45 млн грн, сократив выплату страховых возмещений на 18,7% – до 368,36 млн грн.

"ИНГО Украина" указывала, что по размеру страховых резервов в 2016 году она была лидером на украинском рынке, по объему активов и собственного капитала занимала третье место, по размеру выплат – пятое, а по сбору премий – седьмое.

В первом квартале этого года "ИНГО Украина" собрала 213,5 млн грн страховых премий, что на 8,4% превысило показатель первого квартала 2016 года, выплатив 106,9 млн грн страховых возмещений.

В структуре страхового портфеля наибольшие доли заняли: автоКАСКО - 29,8%, комплексное страхование имущества - 24,1%, добровольное медицинское страхование (ДМС) - 13,1%, "Зеленая карта" - 18,5% (39,7 млн грн).

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес. Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ "Караван".

Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. Помимо того А.Ярославский в середине мая этого года сообщил о возможности покупки у российского Внешэкономбанка (ВЭБ) его украинской "дочки" – Проминвестбанка (ПИБ, Киев), 13-го по размерам активов на украинском рынке.