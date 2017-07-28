Экономика

15:32 28.07.2017

"Аграрный фонд" в І пол.-2017 увеличил чистую прибыль в 2,8 раза

Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-июне 2017 года возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 70,18 млн грн.

Согласно финансовой отчетности ПАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его доход в первом полугодии 2017 года составил 1,82 млрд грн против 1,31 млрд грн в первом полугодии 2016 года.

Валовая прибыль Аграрного фонда в январе-июне 2017 года сократилась на 3,7% - до 224,7 млн грн, операционная увеличилась в 2,6 раза - до 106,1 млн грн против аналогичного периода прошлого года.

По информации на сайте Аграрного фонда в пятницу, за январь-июнь он реализовал 286,3 тыс. тонн зерна, 122,7 тыс. тонн муки и 44,3 тыс. тонн продуктов переработки. За этот период госкомпания экспортировала 19 тыс. тонн зерна и 6,9 тыс. тонн его продуктов переработки.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Аграрный фонд" сократил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 48,7 млн грн. Доход составил 2,1 млрд грн, прибыль до налогообложения - 410 млн грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования "Аграрного фонда" в ПАО выступил Минагропрод Украины, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

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