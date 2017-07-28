Brent подорожала до $51,7 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях скорой ребалансировки рынка топлива, при этом марка Brent завершает неделю рекордным повышением с начала года.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 кв увеличилась на $0,18 (0,35%) - до $51,67 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени на $0,05 (0,10%) - до $49,09 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 7,25%.

В течение недели участники рынка получили сразу несколько позитивных новостей.

Так, Минэнерго США отчиталось о падении запасов нефти и бензина в стране до минимума с начала года, а Американский институт нефти (API) сообщил, что спрос на бензин в июне в Штатах стал рекордным для этого месяца более чем за десятилетие.

Ранее Кувейт и ОАЭ заявили, что снизят экспортные поставки нефти для того, чтобы помочь восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке топлива.

Отмечается, что контракт на поставку нефти марки Brent в сентябре стал стоить больше, чем октябрьский фьючерс. Такая ситуация, именуемая бэквордацией, наблюдается впервые с января и свидетельствует об опасении трейдеров по поводу сокращения предложения.

Вместе с тем аналитики компании BMI повысили прогноз роста добычи в Ливии на 2018 год с 843 тыс. баррелей в сутки до 1,03 млн б/с. Всего страна способна добывать 1,25 млн б/с при существующей инфраструктуре.