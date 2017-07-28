В Киеве прошел 6-й раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем

Шестой раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем завершился в Киеве в пятницу, 28 июля, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Во время раунда стороны отметили существенный прогресс в согласовании проекта текста Соглашения, в частности, проработали и практически завершили обсуждение основных положений: институционные, общие и оконечные положения, таможенные процедуры, правила происхождения, урегулирования споров и тому подобное. Кроме этого, делегации продолжили дискуссию о доступе к рынкам товаров и определили степень снижения таможенных тарифов для чувствительных товаров, в частности в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

"Наша позиция сформирована с учетом результатов консультаций с промышленными и бизнес-ассоциациями. Важно, чтобы соглашения о свободной торговле создавали новые возможности для украинских экспортеров. Поэтому необходимо обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля", - отметила заместитель министра - торговый представитель Украины Наталия Микольская, которая является председателем украинской переговорной делегации.

Это третья встреча делегаций за 2017 год. Седьмой раунд переговоров будет проходить в Израиле.