"Турбоатом" во II кв. нарастил чистую прибыль на 66%

"Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, в январе-июне 2017 года получил чистую прибыль в размере 372,37 млн грн, что на 13,5% меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года.

Согласно финансовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, чистый доход ПАО сохранился почти на уровне января-июня прошлого года, составив 1 млрд 053 млн грн.

Валовая прибыль ПАО за этот период составила 531,87 млн грн, увеличившись на 18,5%, а прибыль от операционной деятельности сократилась на 6% - до 460,49 млн грн.

Таким образом, с учетом ранее обнародованных показателей деятельности компании в первом квартале, во втором квартале "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 65,8% к аналогичному периоду 2016 года, чистый доход вырос на 33% - до 719 млн грн.

По информации "Турбоатома" на его сайте, доля экспорта в общем объеме реализации за этот период составила 35%.

За полугодие предприятие, в частности, изготовило и отгрузило оборудование для Запорожской и Южно-Украинской АЭС, блоки парораспределения для турбины Славянской ТЭС, комплекты энергетического оборудования для модернизации двух цилиндров высокого давления и рабочие лопатки пятой степени низкого давления для АЭС Пакш (Венгрия), энергетическое оборудование для гидравлических турбин для Кременчугской ГЭС.

Предприятие перечислило в госбюджет и местные бюджеты 764,2 млн грн, в том числе дивиденды на государственную долю – 400,7 млн грн

На предприятии к 1 июля текущего года работает 3515 человек (среднесписочная численность), средняя зарплата промперсонала – 5,56 тыс. грн, производственных рабочих – 9,88 тыс. грн.

Согласно сообщению, в техническое перевооружение и капремонт за январь-июнь предприятие инвестировало 9,8 млн грн, в содержание соцсферы – 7,1 млн грн.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Государству принадлежит более 75% акций ПАО "Турбоатом, крупным миноритарным владельцами является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. ОН владеет 15,34% акций.

Как сообщалось, утвержденный правительством финансовый план ПАО "Турбоатом" на 2017 год с предполагает получение чистой прибыли в размере 704,566 млн грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы), EBITDA 841 млн грн, чистый доход от реализации - 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года, доля экспорта – 33,2%.