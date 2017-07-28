Эксперты отмечают позитивное действие закона о ломе для метпредприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе

Действующий закон о повышенной вывозной пошлине на лом черных металлов в размере EUR30/тонна способствовал снижению экспорта сырья, а продажа значительных объемов "Укрзализныцей" удержали котировки на него на внутреннем рынке, что способствовало сохранению цен на металлопродукцию на внутреннем рынке, несмотря на их рост на внешних рынках.

"Важным фактором, оказывающим негативное влияние на вывоз металлолома, остается подписанный президентом Украины закон, продлевающий взимание экспортной пошлины на лом в размере EUR30/тонна", - сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" ("УПЭ") в пятницу.

По данным заместителя директора "УПЭ" Юрия Добровольского, июньские котировки металлолома на внутреннем рынке снизились на 100 грн по двум причинам: высокие складские запасы и трудности экспорта из Украины. В первой половине июля, несмотря на активный ценовой рост на прокат и лом на внешних рынках, отечественные заводы смогли удержать цены на прежнем уровне благодаря большому предложению металлолома от "Укрзализныци". В настоящее время среднерыночная цена составляет 5106 грн/тонна.

По его словам, за последний месяц произошло увеличение складских запасов металлолома до 134 тыс. тонн (на начало июля), что на 35 тыс. тонн больше, чем месяцем ранее. Достаточные запасы дают возможность комбинатам не повышать закупочные цены на внутреннем рынке.

Согласно прогнозам экспертов "УПЭ", несмотря на нежелание комбинатов идти на повышение закупочных цен, вряд ли им удастся сдержать ценовой рост в ближайшее время в силу падения поставок, быстрого удорожания проката и металлолома на внешних рынках.

"В июле поставки металлолома незначительно снизятся, так как многие заготовители и трейдеры будут придерживать запасы до момента ожидаемого роста цен на внутреннем рынке. В августе поставки увеличатся вследствие роста закупочных цен, в сентябре – по мере ухудшения ценовой конъюнктуры рынка проката и металлолома – поставки сырья сократятся", - прогнозирует Ю.Добровольский.

В то же время эксперт констатирует, что на украинском рынке сохраняется стабильный дефицит металлолома. С начала 2017 года покрытие спроса на лом составило 79%, тогда как обеспечение потребностей в привозном ломе в июне - 95%. При этом в июне поставки металлолома на украинский рынок увеличились по сравнению с майскими на 18 тыс. тонн, составив 269 тыс. тонн. С начала текущего года на украинские метпредприятия было поставлено 1,421 млн тонн сырья, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем экспорт металлолома сократился на 30% - до 29,1 тыс. тонн. В географическом разрезе на Турцию пришлось почти 80% поставок, на Молдову – 21%. Суммарно в январе-июне было экспортировано 138 тыс. тонн, что на 95 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года.