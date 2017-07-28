Гонконгский миллиардер Ли Кашин покупает германскую Ista International

Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин приобретает германского производителя "умных" измерительных приборов Ista International GmbH у фонда CVC Capital за 4,5 млрд евро.

Сделка будет произведена через фирмы Ли Кашина Cheung Kong Properties Holdings и CK Infrastructure Holdings Ltd., которые будут контролировать 65% и 35% Ista соответственно.

Ista International производит счетчики тепла и воды для частных домов и объектов коммерческой недвижимости, помогающие отслеживать и оптимизировать потребление ресурсов. Компания обслуживает около 12 млн клиентов, ее выручка в прошлом году составила 850 млн евро.