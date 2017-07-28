Экономика

13:37 28.07.2017

Гонконгский миллиардер Ли Кашин покупает германскую Ista International

Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин приобретает германского производителя "умных" измерительных приборов Ista International GmbH у фонда CVC Capital за 4,5 млрд евро.

Сделка будет произведена через фирмы Ли Кашина Cheung Kong Properties Holdings и CK Infrastructure Holdings Ltd., которые будут контролировать 65% и 35% Ista соответственно.

Ista International производит счетчики тепла и воды для частных домов и объектов коммерческой недвижимости, помогающие отслеживать и оптимизировать потребление ресурсов. Компания обслуживает около 12 млн клиентов, ее выручка в прошлом году составила 850 млн евро.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко подписал закон об обязательном учете водо- и теплоснабжения

МФК направит $15 млн на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

МАУ опровергает наличие долга в 400 млн грн перед госбюджетом

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Дочка" МХП намерена привлечь синдицированный кредит на $100 млн

Эксперты отмечают позитивное действие закона о ломе для метпредприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе

НПК "Искра" расширяет производство новых средств РТР и РЭБ для ВСУ

Минэнергоугля обещает в течение пятницы восстановить электроснабжение всех населенных пунктов, отключенных вследствие непогоды

Европейские индексы падают в пятницу на слабой отчетности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на товары для кошек на price.ua
РЕКЛАМА