Минэнергоугля обещает в течение пятницы восстановить электроснабжение всех населенных пунктов, отключенных вследствие непогоды

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обещает в течение пятницы восстановить электроснабжение всех населенных пунктов, отключенных вследствие непогоды.

"До конца дня будет полностью восстановлено электроснабжение всех обесточенных населенных пунктов", - говорится в сообщении министерства на его Facebook-странице.

По данным ведомства, с 27 на 28 июля из-за сильного дождя и порывов ветра обесточены 149 населенных пунктов в пяти областях – в Одесской – 49, Киевской – 42, Днепропетровской - 22, Черкасской – 20, Кировоградской – 9, Сумской – 7.