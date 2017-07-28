Европейские индексы падают в пятницу на слабой отчетности

Фондовые индексы стран Западной Европы резко опускаются в ходе торгов в пятницу из-за слабой отчетности ряда крупных компаний, несмотря на сильные макроэкономические статданные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился на 1,1% - до 378,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,7%, германский DAX - на 0,8%, французский CAC - на 1,3%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 - на 1%.

Как стало известно в пятницу, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле 2017 года вырос до 111,2 пункта со 111,1 пункта в июне. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 110,8 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг в текущем месяце вырос до 14,1 пункта с 13,3 пункта в июне, индикатор доверия европейских промышленных компаний остался на уровне 4,5 пункта.

Ранее сообщалось, что экономика Франции во втором квартале выросла на 0,5% в поквартальном и на 1,8% в годовом выражении. ВВП Испании вырос на 0,9% по сравнению с первым кварталом, рекордными темпами с 2015 года, экономика Австрии - также на 0,9%, что стало максимальным показателем более чем за шесть лет.

Тем временем акции швейцарского банка UBS AG дешевеют на 3,3%, несмотря на рост его прибыли во втором квартале на 14%. Инвесторы выражают беспокойство по поводу рентабельности подразделения банка, управляющего активами состоятельных граждан.

Главный конкурент UBS, Credit Suisse AG, увеличил капитализацию на 1,7% на фоне лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли.

Цена акций автопроизводителя Renault SA упала на 5,5%, хотя чистая прибыль компании взлетела в минувшем квартале на 58%, до 2,38 млрд евро.

Стоимость акций производителя спортивных товаров Adidas AG растет на 4,6%. Компания сообщила о росте операционной прибыли в первом полугодии на 18%, до 505 млн евро, и о повышении выручки на 20%, до 5 млрд евро.

Также Adidas повысил прогнозы на текущий год в целом. Теперь компания рассчитывает увеличить выручку на 17-19%, без учета колебаний валют, против ожидавшегося ранее роста на 12-14%.

Курс акций крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM снижается на 1,3%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года в 8,5 раза, до 367 млн евро.

Цена бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входит British Airways, снизилась на 0,8%, несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, причем прибыль оказалась существенно лучше прогнозов.