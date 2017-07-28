"Центрэнерго" в I полугодии увеличило чистую прибыль в 2,9 раза, до 2 млрд

ПАО "Центрэнерго" в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза (на 1 млрд 332,918 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млрд 19,323 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие возрос на 17,7% (на 907,915 млн грн) – до 6 млрд 33,896 млн грн, валовая прибыль – в 3,1 раза (на 1 млрд 690,899 млн грн), до 2 млрд 497,546 млн грн.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн, чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества. ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн тонн, газовой группы (Г и Д) – 2,528 млн тонн.

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