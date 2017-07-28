Алжир в 2017г увеличит экспорт газа на 5,9%

Алжир увеличит экспорт газа в 2017 году на 5,9% - до 54 млрд куб. м, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление Abdelmoumem Ould Kaddour, исполнительного директора государственной алжирской нефтегазовой корпорации Sonatrach.

Заявление руководителя компании, экспортировавшей в прошлом году 51 млрд куб. м природного газа, прозвучало на фоне ожидаемого увеличения его производства за счет пуска в строй месторождений Rukan и Tuwat.

По словам исполнительного директора, "очень тяжело" удовлетворять растущие внутренние потребности страны в топливе и внешний спрос на газ, особенно со стороны европейских клиентов.

Глава Sonatrach при этом отметил, что ежедневный дефицит газа на внутреннем рынке достигает 50 млн куб. м.