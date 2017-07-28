Техконсультации по возобновлению работы аэропорта "Ужгород" будут продолжены

Технические консультации по вопросу возобновления полноценной работы аэропорта "Ужгород" будут продолжены.

Как сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины, этот вопрос обсудили ее представители на совещании с представителями "Украэроруха" и местной власти Закарпатья 25 июля.

Стороны обменялись позициями о необходимости сертификации украинского провайдера аэронавигационного обслуживания по требованиям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Такая ситуация вызвана тем, что Словакия, чье воздушное пространство пересекают воздушные суда при взлете и посадке в "Ужгороде", является членом Евросоюза и руководствуется нормативами EASA.

Детали процесса сертификации будут предметом дальнейших технических консультаций в ближайшее время.

Как сообщалось, 16 июня 2016 истек срок действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатации аэропорта "Ужгород". Как переходный вариант, который будет применяться к урегулированию вопроса, принято решение осуществлять полеты по правилам визуальных полетов.