Air France-KLM увеличила прибыль во II квартале

Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года благодаря повышению цен на авиабилеты и восстановлению спроса.

В четверг Air France-KLM, американская Delta Air Lines Inc. и China Eastern Airlines Corp. сообщили о нескольких сделках с целью расширить долгосрочные партнерские отношения в условиях усиливающейся конкуренции на международных маршрутах.

Как сообщается в пресс-релизе Delta, американская компания намеревается купить 10% акций Air France за 375 млн евро, а China Eastern (партнер Delta в Китае) приобретет такой же пакет акций за ту же сумму. Расширенное совместное предприятие будет выполнять почти 300 беспосадочных трансатлантических рейсов в сутки, отмечает Delta.

Вместе с тем Air France также купит 31% акций Virgin Atlantic Airways Ltd. за 220 млн фунтов стерлингов ($287,5 млн) у мажоритарного акционера - компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Group Hodlings Ltd. Доля участия Delta в Virgin составляет 49%, после сделки Delta станет крупнейшим акционером британского авиаперевозчика, Air France - вторым по величине. Доля правительства Франции в Air France-KLM снизится с 18% до 14%, заявил гендиректор компании Жан-Марк Жанайяк.

Delta, Air France и Virgin создадут международное совместное предприятие.

Virgin Atlantic занимает второе место по объему международных пассажирских перевозок в лондонском Хитроу - самом загруженном международном аэропорту Европы.

Чистая прибыль Air France-KLM во II квартале подскочила до 367 млн евро с 43 млн евро за аналогичный период годом ранее, говорится в отчетности компании. Квартальная выручка повысилась на 6,3% - до 6,6 млрд евро.

Вместе с тем выручка на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние 1 км) повысилась на 2,2% в апреле-июне после нескольких кварталов снижения.

Акции Air France-KLM подорожали в пятницу на 2,6%.