Экономика

11:28 28.07.2017

Автодистрибьютор "Омега-Автопоставка" за 6 мес. нарастил реализацию на 30%

ООО "Торгово-промышленная компания "Омега-Автопоставка" (Харьковская обл.), один из крупнейших украинских поставщиков запасных частей и шин к авто- и сельхозтехнике, в январе-июне 2017 года увеличило чистый доход от реализации на 30% по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 2 млрд 246 млн грн.

Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистая прибыль за этот период выросла на 14,4% - до 57 млн грн.

Компания получила валовую прибыль в размере 279 млн грн, что на 28% больше, чем годом ранее, прибыль от операционной деятельности выросла на 22,6% - до 97,5 млн грн.

Таким образом, с учетом ранее обнародованных показателей деятельности компании в первом квартале во втором квартале текущего года "Омега-Автопоставка" нарастила чистый доход на 24,5% - до 1 млрд 166 млн грн, чистая прибыль выросла почти на 10% - до 29,3 млн грн.

ООО "ТПК "Омега-Автопоставка", созданное в 2005 году, входит в группу компаний "Омега-Автопоставка". Специализируется на дистрибуции автомобильных запчастей, компонентов и шин.

В 2012 году компания вошла в состав акционеров Европейского закупочного союза Temot International (создан для получения лучших условий от завода-производителя запчастей - ИФ). В том же году стартовал проект франчайзинговой сети TYRON по реализации легковых шин и сервису.

Компания сотрудничает более чем с 300 заводами-производителями оригинальных запчастей и шин. Ее партнерами является более 5 тыс. розничных магазинов и станций сервисного обслуживания в Украине. Ежегодно компания отгружает более 5 млн. ед. товара.

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