"Нафтогаз" добивается от Кабмина порядка компенсации по спецобязательствам для завершения процесса реформирования рынка

НАК "Нафтогаз Украины" добивается от Кабинета министров разработки порядка компенсации за поставки газа в рамках специальных обязательств (PSO) для завершения процесса реформирования рынка природного газа, говорится в сообщении НАК на ее странице в Facebook.

Ранее, 19 июля, Окружной административный суд Киева постановлением по иску "Нафтогаза" обязал Кабмин выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 закона "О рынке природного газа" и определить источники финансирования, порядок определения компенсации для субъектов рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства, путем внесения соответствующих изменений в правительственное постановление №187 от 22 марта 2017 года.

"Если Украина осуществляет реформу рынка по европейскому примеру, то необходимо разработать этот порядок и выполнить все остальные условия, чтобы демонополизировать рынок газа для населения. Если не осуществляет, то у потребителей возникнет резонный вопрос: зачем вообще начинали – цены подняли, а выбор где?", - подчеркивают в "Нафтогазе".

В НАК напоминают, что европейское законодательство, по канонам которого принят украинский закон о рынке газа, предоставляет правительствам стран право временно возлагать на участников рынка обязательство продавать газ определенным группам на особых условиях. В то же время правительство должно компенсировать расходы, связанные с выполнением таких обязательств, что позволяет сохранить конкуренцию в этом сегменте рынка и обеспечивает ответственность власти за внедрение нерыночных ограничений и вмешательство в работу рынка.

"Нафтогаз" обращает внимание, что при сложившейся ситуации на рынок газа для коммерческих потребителей Украины продолжают заходить крупные международные компании, а на рынке газа для населения значительную долю продолжают занимать подконтрольные Дмитрию Фирташу структуры.

Невыполнение некоторых требований закона искажает стимулы для конкуренции и закрывает доступ альтернативных поставщиков к потребителям, отмечают в НАК.

"Существующая система возложения специальных обязанностей создает чрезмерные ограничения в работе рынка и дает необоснованные преимущества посредникам-газсбытам, большинство которых контролирует Дмитрий Фирташ. Мы надеемся, что решение суда будет содействовать приведению ее в соответствие с требованиями европейского закона "О рынке природного газа", что приблизит создание рынка газа в сегменте поставок газа для населения", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора группы Юрия Витренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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