Intel уступила Samsung звание крупнейшего производителя чипов
Intel Corp. по итогам второго квартала 2017 года уступила первое место среди мировых производителей микрочипов по объемам выручки южнокорейской Samsung, хотя финрезультаты Intel превзошли ожидания.
Вместе с тем Intel улучшила прогнозы выручки и прибыли на 2017 год в целом.
В настоящее время Intel делает ставку на интернет вещей (IoT) и разработки беспилотных автомобилей и больше не позиционирует себя как чипмейкера. Однако во II квартале основным источником ее роста стал традиционный рынок процессоров для ПК.
Как сообщается в пресс-релизе Intel, чистая прибыль в апреле-июне подскочила на 111% - до $2,8 млрд, или 58 центов в расчете на акцию.
Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $0,72 на акцию против $0,59 на акцию годом ранее.
Квартальная выручка компании увеличилась на 9% - до $14,8 млрд. Доходы Samsung в сегменте полупроводников подскочили во II квартале до $15,7 млрд.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $0,68 на акцию при выручке в $14,4 млрд.
Рост выручки с поправкой на продажу подразделения Intel Security. Выручка крупнейшего подразделения корпорации Client Computing (включает в том числе производство процессоров для ПК) выросла на 12%, до $8,2 млрд, подразделения Data Center Group - на 9%, до $4,4 млрд.
Выручка подразделения, отвечающего за решения для сферы интернета вещей (Internet of Things, IoT), увеличилась на 26%, до $720 млн.
По итогам 2017 года Intel ожидает выручку на уровне $61,3 млрд, или на $1,3 млрд больше, чем ранее, прогноз скорректированной прибыли был повышен на 15 центов - до $3 на акцию. Средняя оценка аналитиков Уолл-стрит для выручки составляла $60,22 млрд, для прибыли - $2,86 на акцию.
Денежный поток Intel от основной деятельности в минувшем квартале составил $4,7 млрд. Компания выплатила дивиденды на общую сумму $1,3 млрд, а также потратила $1,3 млрд на выкуп 36 млн собственных акций.
Акции Intel подорожали на 0,8% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 3,6%, до $163,6 млрд.