Доверие потребителей к экономике Великобритании в июле вернулось к минимуму после Brexit

Индекс доверия британских потребителей в июле 2017 года продолжил снижение и совпал с минимальной отметкой, зафиксированной после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Значение индикатора в текущем месяце уменьшилось до минус 12 пунктов с минус 10 пунктов в мае, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. В июле 2016 года индекс также находился на отметке минус 12 пунктов.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее значительное снижение - до минус 11 пунктов.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия продемонстрировали снижение в июле.

"Экономическая картина в Великобритании остается неоднозначной, и это настроение отражается в общем показателе индекса. Доверие к экономике Великобритании в целом резко ухудшилось", - отметил Джо Стейтон из GfK.

Индикатор оценки британцами личной финансовой ситуации за прошедшие 12 месяцев снизился в июле на 1 пункт относительно июня - до минус 2 пунктов. Аналогичная оценка на ближайший год повысилась на 2 пункта, с нуля до 2 пунктов. В июле прошлого года оба эти показателя равнялись минус 1 пункту.

Показатель оценки экономической ситуации в целом за минувшие 12 месяцев уменьшился на 6 пунктов - до минус 31 пункта, говорится в сообщении GfK. Годом ранее он составлял минус 25 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране на ближайший год снизился на 5 пунктов - до минус 28 пунктов. В июне 2016 года он находился на отметке минус 33 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце потерял 2 пункта, опустившись до минус 1 пункта. Годом ранее он составлял минус 2 пункта. Показатель сбережений населения повысился на 1 пункт, до 5 пунктов.

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 15 июля по поручению Европейской комиссии, приняли участие более 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 по 2016 год составляет 9 пунктов.