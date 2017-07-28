Экономика

09:30 28.07.2017

Ключевой показатель инфляции в Японии в июне ожидаемо остался на уровне 0,4%

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в июне вырос на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.

Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков.

В то же время потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в июне не изменились, хотя эксперты ожидали снижения на 0,1%.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,4%, как и в мае.

Руководство ЦБ Японии прогнозирует, что темпы роста потребительских цен в стране усилятся до 2% лишь в фингоду, который завершается в марте 2020 года.

Потребительские расходы в июне подскочили на 2,3%, рекордными темпами за два года.

Также в пятницу стало известно, что безработица в Японии в июне неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, ожидалось более умеренное снижение - до 3%.

Розничные продажи в стране увеличились в прошлом месяце на 0,2% в помесячном и на 2,1% в годовом выражении вместо ожидавшегося роста на 0,4% и 2,4% соответственно. При этом продажи в супермаркетах и универмагах выросли на 0,2%, тогда как эксперты ожидали снижения на 0,1%.

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