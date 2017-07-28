Dow Jones вырос в четверг на корпоративной отчетности

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг и завершил сессию на рекордной в истории отметке, тогда как спад в секторе высокотехнологичных компаний привел к снижению индексов Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite.

Кроме того, в четверг из отчета министерства труда США стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на минувшей неделе выросло на 10 тыс., до 244 тыс., что примерно соответствует прогнозам рынка.

Показатель заявок держится близко к минимальным за несколько десятилетий уровням, что говорит о нежелании американских работодателей расставаться с сотрудниками из-за нехватки квалифицированных кадров.

Также рост индексов поддержало повышение нефтяных котировок до максимальных отметок за восемь недель. Акции ConocoPhillips подорожали на 2,2%, Anadarko Petroleum - на 4,8%.

Однако в центре внимания рынка находится сезон корпоративной отчетности, достигший пика на этой неделе.

Капитализация Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире соцсеть, подскочила на 2,9%. Прибыль компании во втором квартале подскочила на 71% благодаря росту доходов от рекламы, а число пользователей превысило 2 млрд человек.

Тем временем акции владельцы другой соцсети, Twitter Inc., упали на 14%. Компания не смогла увеличить число активных пользователей в прошлом квартале, что поставило под сомнение ее долгосрочные перспективы.

Чистый убыток Twitter составил $116 млн против убытка в $107 млн годом ранее. Выручка снизилась на 5%, до $574 млн, показатель превзошел ожидания рынка.

Телекоммуникационная компания Comcast отчиталась о лучших, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки в минувшем квартале, и ее акции подорожали на 0,2%.

Другая компания из этой сферы, Verizon Communications Inc., увеличила капитализацию на 7,7%, также благодаря сильной отчетности. Прибыль компании в прошлом квартале взлетела более чем в пять раз, до $4,48 млрд, а выручка незначительно выросла, тогда как эксперты ожидали снижения показателя.

Цена акций владельца второго по величине платежного сервиса в мире MasterCard понизилась на 1,6%, несмотря на то, что прибыль компании в апреле-июне выросла до $1,18 млрд с $983 млн за тот же период годом ранее, а выручка подскочила на 13%, до $3,05 млрд. Показатели оказались лучше прогнозов.

Рыночная стоимость крупнейшей в мире службы экспресс-доставки UPS понизилась на 4%, хотя ее прибыль и выручка выросли во втором квартале.

Акции мирового лидера в производстве потребительских товаров Procter & Gamble Co. (P&G) поднялись на 1,6%.

Компания повысила чистую прибыль в апреле-июне до $2,22 млрд, или $0,82 на акцию, по сравнению с $1,95 млрд, или $0,69 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка в минувшем квартале составила $16,08 млрд, незначительно снизившись по сравнению с $16,1 млрд годом ранее.

Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $16,02 млрд.

По итогам всего 2017 фингода, завершившегося 30 июня, прибыль без учета разовых факторов P&G составила $3,92 на акцию, выручка - $65,1 млрд. Оба показателя превзошли консенсус-прогнозы.

Котировки бумаг крупных ИТ-компаний Alphabet, Amazon, Apple и Netflix снизились в четверг, максимальное падение продемонстрировали акции Netflix - на 3,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 июля повысился на 85,54 пункта (0,39%) и составил 21796,55 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,41 пункта (0,1%) - до 2475,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 40,56 пункта (0,63%) и составил 6382,12 пункта.