Полтавский ГОК в I полугодии экспортировал более 4,1 млн тонн окатышей

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Полтавской обл.), контролируемый британской Ferrexpo plc, по итогам января-июня 2017 года экспортировал 4 млн 123,3 тыс. тонн окатышей в страны Европы и Ближнего Востока, а также в Японию, Южную Корею и Китай, сохранив первое место по экспорту этой продукции среди аналогичных предприятий стран СНГ.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, такие данные обнародовало госпредприятие "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно документу, за шесть месяцев, в частности, "Карельский окатыш" (РФ) экспортировал 2 млн 460,9 тыс. тонн окатышей, Михайловский ГОК (РФ) – 1 млн 878,5 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 1 млн 355,7 тыс. тонн, Северный ГОК (Украина) - 983,9 тыс. тонн железорудных окатышей.

"Полтавский ГОК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГОК, входящий в группу Ferrexpo) по результатам первого полугодия 2017 года продолжает лидировать по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР", - констатирует пресс-служба со ссылкой на данные "Укрпромвнешэкспертиза".

При этом за указанный период ПГОК произвел 5 млн 160,1 тыс. тонн железорудных окатышей, Михайловский ГОК - 5 млн 948,2 тыс. тонн, "Карельский окатыш" - 5 млн 607,1 тыс. тонн, Северный ГОК – 3 млн 533,7 тыс. тонн, Качканарский ГОК (РФ) – 3 млн 227,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, ПГОК в 2016 году выпустил 11,201 млн тонн окатышей, увеличив производство окатышей с содержанием железа более 65% по сравнению с 2015 годом на 4,4%. Выпуск окатышей на Михайловском ГОКе составил 11,994 млн тонн, "Карельском окатыше" – 10,869 млн тонн, СевГОКе – 8,882 млн тонн, Качканарском ГОКе – 6,519 млн тонн.

ПГОК является основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКа.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

ПГОК в 2016г экспортировал более 11,4 млн тонн окатышей, являлся лидером среди ГОКов СНГ.

В 2016 году Ferrexpo произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.