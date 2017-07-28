Нефть слабо дешевеет после роста накануне

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу после роста накануне и завершает неделю рекордным повышением за месяц.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв уменьшилась на 13 центов (0,25%) - до $51,36 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,14 (0,29%) - до $48,90 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,52 (2,02%), до $1,49 за баррель, WTI - на $0,29 (0,59%), до $49,04 за баррель.

С начала недели обе марки выросли в цене примерно на 7%.

Участники рынка оценивают сигналы повышения спроса на топливо в мире, и в особенности в США, и рассчитывают на выравнивание баланса спроса и предложения на рынке.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на минувшей неделе до минимума с января, а резервы бензина являются минимальными в текущем году.

При этом ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что спрос на бензин в июне стал рекордным для этого месяца более чем за десятилетие.

"Улучшение спроса на топливо помогает сокращать запасы, что стало основной причиной для существенного роста котировок на уходящей неделе, - говорит аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Но проблема в том, что мы приближаемся к диапазону цен $50-55 за баррель, выше которого подняться будет сложно, поскольку при таких ценах высока вероятность увеличения добычи сланцевой нефти".