Экономика

18:52 27.07.2017

Фондовые индексы Украины в среду вернулись в "красную зону"

Украинский рынок акций завершил торги в среду снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,38% - до 1088,03 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 284,85 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн, в том числе акциями 5,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 112,59 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,74%), "Мотор Сичи" (-0,64%) и "Центрэнерго" (-0,51%).

Выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+0,98%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,12%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,74%) и "Мотор Сичи" (-0,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,72% - до 624,76 пункта при объеме торгов 2,16 млн злотых (15,3 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (+2,41%), Coal Energy (+1,08%) и "Кернела" (+0,94%).

Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,45%).

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