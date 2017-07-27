Скандал вокруг авиакомпании Ryanair является ее же методом захода на новый рынок

Скандальная ситуация вокруг планов входа на украинский рынок крупнейшей авиакомпании Европы - лоу-коста Ryanair - является ее же методом такого захода.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал президент крупнейшей авиакомпании страны – "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Юрий Мирошников на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"У меня есть ощущение, базирующееся на изучении опыта авиакомпании Ryanair и ее работе в других аэропортах: это именно ее метод захода на рынок любой страны - скандалы, давление на общество, что позволяет достичь своих условий и затем – работа. То есть, у меня не складывается мнение, что в Украине сейчас происходит что-то уникальное в практике этой авиакомпании", - заявил он.

По словам Ю.Мирошникова, весь процесс выхода указанной компании на украинский рынок - это ультимативные требования, которые она выдвигают как к хозяйственным субъектам Украины, так и к остальным субъектам.

"Достигнут ли они цели, о которой говорится в подписанном с министром Владимиром Омеляном меморандуме, не знаю. Думаю, нет. Надеюсь, что компания удовлетворится нормальными условиями украинских аэропортов", - резюмировал Ю.Мирошников.

Как сообщалось со ссылкой на министра инфраструктуры В.Омеляна, МАУ подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между ведущей авиакомпанией Европы лоу-костом Ryanair и международным аэропортом "Львов" им.Данилы Галицкого.

В исках МАУ требует отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Кроме того, МАУ требует от Мининфраструктуры компенсации десятки миллионов гривень "потерь" по причине снижения цен и нанесения себе же ущерба из-за возможного захода Ryanair в Украину.

Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Кроме того, было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Уже 17 июля П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

Помимо прочего глава Львовского аэропорта Татьяна Романовская сообщала, что ранее в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair аэропорт отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, смог заключить контракт, однако сетовала, что компания, несмотря на это, остановила планируемую программу полетов не только в Киев, но и во Львов.