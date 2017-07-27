Экономика

18:02 27.07.2017

Реестр получателей субсидий будет создан до 20 декабря и не может быть открыт для всех желающих

Реестр получателей жилищных субсидий должен быть создан до 20 декабря 2017 года, при этом он будет иметь закрытый характер с ограниченным доступом, заявляет директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Жилищные субсидии назначаются районными и городскими органами социальной защиты населения, соответственно учет субсидиантов сейчас ведется на местном уровне. Правительство приняло решение интегрировать эти разрозненные базы данных в единый реестр получателей жилищных субсидий. Но принимая во внимание, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым для всех желающих", - заявил В.Музыченко в четверг.

По его словам, будут отрабатываться системы защиты персональных данных получателей субсидий, чтобы реестр служил исключительно для учета получателей социальной помощи. "Доступ к нему будут иметь лишь Министерство социальной политики Украины и управление социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", - отметил В.Музыченко.

Он подчеркнул, что реестр получателей субсидий не будет привязываться к ни к какой либо другой системе, в том числе таможенной службы или полиции. "На сегодня уже построен межведомственный обмен информацией, которая необходима для назначения жилищных субсидий… Органы, которые задействованы в этом процессе, - налоговая служба, пенсионный фонд, служба занятости - самостоятельно предоставляют информацию органам соцзащиты. Поэтому реестр субсидиантов создается для учета субсидиантов, а не для обмена информацией о них", - подчеркнул чиновник.

В.Музыченко отметил, что, учитывая численность получателей жилищных субсидий - половина населения Украины - создание единого реестра получателей субсидий очень необходима.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МАУ опровергает наличие долга в 400 млн грн перед госбюджетом

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

ФГВФЛ отменил аукцион по продаже крупных пакетов акций "Мотор Сичи"

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование

НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты

Фондовые индексы Украины в среду вернулись в "красную зону"

Скандал вокруг авиакомпании Ryanair является ее же методом захода на новый рынок

DUPD напоминает о возможном делистинге его акций в случае концентрации Dragon Capital 75% ценных бумаг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА