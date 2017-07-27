Реестр получателей субсидий будет создан до 20 декабря и не может быть открыт для всех желающих

Реестр получателей жилищных субсидий должен быть создан до 20 декабря 2017 года, при этом он будет иметь закрытый характер с ограниченным доступом, заявляет директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Жилищные субсидии назначаются районными и городскими органами социальной защиты населения, соответственно учет субсидиантов сейчас ведется на местном уровне. Правительство приняло решение интегрировать эти разрозненные базы данных в единый реестр получателей жилищных субсидий. Но принимая во внимание, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым для всех желающих", - заявил В.Музыченко в четверг.

По его словам, будут отрабатываться системы защиты персональных данных получателей субсидий, чтобы реестр служил исключительно для учета получателей социальной помощи. "Доступ к нему будут иметь лишь Министерство социальной политики Украины и управление социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", - отметил В.Музыченко.

Он подчеркнул, что реестр получателей субсидий не будет привязываться к ни к какой либо другой системе, в том числе таможенной службы или полиции. "На сегодня уже построен межведомственный обмен информацией, которая необходима для назначения жилищных субсидий… Органы, которые задействованы в этом процессе, - налоговая служба, пенсионный фонд, служба занятости - самостоятельно предоставляют информацию органам соцзащиты. Поэтому реестр субсидиантов создается для учета субсидиантов, а не для обмена информацией о них", - подчеркнул чиновник.

В.Музыченко отметил, что, учитывая численность получателей жилищных субсидий - половина населения Украины - создание единого реестра получателей субсидий очень необходима.