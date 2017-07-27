DUPD напоминает о возможном делистинге его акций в случае концентрации Dragon Capital 75% ценных бумаг

Фонд в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) напоминает о намерении Dragon Capital Investments Limited (DCI) провести делистинг его акций при условии концентрации компанией 75% ценных бумаг.

Если DCI соберет 75% голосов за поглощение до 1 августа 2017 года, компания будет добиваться, чтобы фонд DUPD подал заявление о прекращении обращения его акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE), и может продлить дату предложения о поглощении до 8 августа, сообщил DUPD на LSE.

Как сообщалось, DCI, кипрская дочерняя структура инвестиционной группы Dragon Capital Group, 29 мая 2017 года докупила 11 млн 687,2 тыс. акций, или 10,69% в фонде DUPD, увеличив свой пакет до 35 млн 794,789 тыс. акций, или 32,73%.

DCI 8 июня 2017 года заявила о намерении приобрести все акции DUPD у других акционеров фонда по цене GBP0,13 за 1 шт. 27 июня компания повысила предлагаемую цену выкупа на 15,4% – до GBP0,15 за 1 шт, оценив существующий акционерный капитал фонда примерно в GBP16,4 млн.

Новая предлагаемая Dragon Capital цена за акцию DUPD была на 6,16% выше зарегистрированной на 26 июня цены одной акции фонда на LSE, составлявшей GBP0,1413.

Независимые директора DUPD М.Ивашко и А.Хейден в заявлении на LSE 12 июля 2017 года рекомендовали акционерам воздержаться от продажи акций. По их мнению, у компании существует значительный потенциал роста стоимости чистых активов на акцию в будущем, в то время как предложенная DCI цена выкупа имеет существенный дисконт к стоимости чистых активов на акцию и в ней отсутствует достаточная премия за контроль.

Однако 18 июля DCI заявила, что к указанной дате ее предложение поддержали владельцы 29 млн 067,044 тыс. акций (26,58% ценных бумаг) фонда, в результате чего ее доля достигла контрольной – 59,31%.

Предложение являлось добровольным, пока DCI не заручится поддержкой 50% голосов. Учитывая, что DCI сконцентрировала 59,31%, ее предложение стало безусловным. В то же время оно остается открытым до 13:00 лондонского времени 1 августа. Акционеры, которые не поддержат предложение до указанной даты, будут лишены права на денежное вознаграждение.

Согласно данным на веб-сайте DUPD, количество выпущенных фондом акций составляет 109 млн 361,515 тыс. шт.

По данным LSE курс акций DUPD 27 июля к 17:55 кв оставался неизменным на уровне GBP0,1612 за шт.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года. В его портфеле – столичный ЖК Obolon Residences (площадь представленных к продаже помещений без учета паркингов – 45,593 тыс. кв. м), коттеджные городки в пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

DUPD в 2016 году сократил чистый убыток в 7,2 раза по сравнению с 2015 годом – до $4,687 млн, в 2015 году – в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом, до $33,968.