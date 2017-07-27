Экономика

18:00 27.07.2017

ГФС Украины с начала года выявила 0,9 тыс. неоформленных работников

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины с января по июнь 2017 года выявила 0,9 тыс. наемных работников без соответствующего оформления трудовых отношений, у 61,7% платившим официальную зарплату работодателей зафиксированы нарушения налогового законодательства, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, как сообщается, ГФС направила в органы прокуратуры материалы по 40 юридическим лицам, имевшим давнюю задолженность по выплате зарплаты, а также ведомости по 352 предприятиям, где выплачивали зарплату ниже установленного минимального уровня.

ГФС также сообщает, что в бюджеты разных уровней дополнительно начислено 167 млн грн налога на доходы физических лиц, более 72 млн грн единого социального взноса и почти 13 млн грн военного сбора.

Как сообщалось, принятый в 2016 году закон №1774 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты Украины" существенно расширил полномочия органов власти, в том числе органов самоуправления, по проверке выплаты зарплаты на предприятиях, ужесточив ответственность работодателей. В частности, штраф за недопуск к проверке по вопросам законодательства о труде или создание препятствий в ее проведении установлен на уровне трех минимальных зарплат, за выплату зарплат "в конвертах" – 100 минимальных зарплат (320 тыс. грн).

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Интерфакс-Украина
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