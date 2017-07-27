Иски МАУ касаются не работы Ryanair в Украине, а дискриминации по отношению к другим перевозчикам – Мирошников

Исковые заявления, поданные в суд авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", касаются не работы ирландского лоу-коста Ryanair в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции в Киеве в четверг

Кроме того, как добавил управляющий партнер юридической компании "Ecovis Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь, в судебные инстанции было подано два иска: о признании незаконным меморандума между Министерством инфраструктуры Украины и Ryanair, а также о признании незаконными условий обслуживания в аэропорту "Львов". По первому иску ответчиками выступают министерство и Ryanair, по второму – Львовский аэропорт и Ryanair

"Мы видим нарушение законодательства в подписании меморандума министром с коммерческой компанией, это вызывает удивление, когда госчиновник подписывает подобные договоренности", - сказал Ю.Мирошников.

Подобный меморандум он назвал опасным прецедентом для авиаотрасли и экономике Украины в целом.

"Это опасный прецедент, попытка вмешательства и давления на хозпредприятия. Если этот прецедент не получит юридической оценки, а дать ее может только суд, то он будет иметь негативные последствия для отрасли и экономики", - подчеркнул Ю.Мирошников.

Как сообщалось со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, МАУ, крупнейшая авиакомпания страны, подала ряд исков в суд, одним из которых требует расторгнуть контракт между ведущей авиакомпанией Европы лоу-костом Ryanair и международным аэропортом "Львов" им.Данилы Галицкого.

В исках МАУ требует отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Кроме того, МАУ требует от Мининфраструктуры компенсации десятки миллионов гривень "потерь" по причине снижения цен и нанесения себе же ущерба из-за возможного захода Ryanair в Украину.

Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Кроме того, было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Уже 17 июля П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

Помимо прочего глава Львовского аэропорта Татьяна Романовская сообщала, что ранее в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair аэропорт отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, смог заключить контракт, однако сетовала, что компания, несмотря на это, остановила планируемую программу полетов не только в Киев, но и во Львов.