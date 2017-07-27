Цены на нефть перешли к росту

Нефть эталонных марок перешла от снижения к росту в ходе торгов в четверг и торгуется на максимальном уровне с начала июня.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:16 кв увеличилась на $0,17 (0,33%) - до $51,14 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,12 (0,25%) - до $48,87 за баррель.

Данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране до минимального с начала января уровня в 483,4 млн баррелей и об очередном снижении добычи повысили оптимизм инвесторов в отношении скорой ребалансировки рынка.

"Эта неделя явно была позитивной с точки зрения статданных, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Есть ощущение, что предложение и спрос на нефть наконец приходят к одному уровню, о чем говорят значительные сокращения запасов в США".

Кроме того, представители нефтедобывающей госкорпорации Кувейта Kuwait Petroleum Corp. пообещали снизить поставки нефти зарубежным клиентам в оставшиеся месяцы 2017 года.

Ранее о сокращении экспорта заявили представители Саудовской Аравии и ОАЭ.