Экономика

17:32 27.07.2017

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,9125 грн/$1 с 25,895 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,9-25,925 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9004 грн/$1 с 25,8849 грн/$1. Торговый оборот составил $340,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$256,94 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

ФГВФЛ отменил аукцион по продаже крупных пакетов акций "Мотор Сичи"

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла

Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ

Свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

МТСБУ исключила "Юнисон-Страхование" за долги

Днепровский меткомбинат начал получать первый чугун, намерен в августе задуть третью домну

"Бердянские жатки" в I полугодии сократили чистую прибыль

Египет надеется в ближайшее месяцы значительно увеличить добычу собственного газа

"Украгролизинг" в I пол.-2017 сократил чистую прибыль в 2,7 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на настольные игры на price.ua
РЕКЛАМА