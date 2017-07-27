Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,9125 грн/$1 с 25,895 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,9-25,925 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9004 грн/$1 с 25,8849 грн/$1. Торговый оборот составил $340,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$256,94 млн.