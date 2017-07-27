МТСБУ исключила "Юнисон-Страхование" за долги

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) лишило ЧАО "СК "Юнисон страхование" членства в организации в связи с задолженностью перед фондами бюро.

Как говорится в сообщении на сайте МТСБУ, соответствующее решение принято 14 июля.

Согласно информации, это второй в этом году случай лишения членства (в марте было исключено АО "УОСК"), тогда как в 2016 году таких случаев было три, в 2015-м – четыре, а в 2014-м – 19. Лишь дважды в 2014 году основанием стало заявление страховщика, тогда как во всех остальных случаях – задолженность перед фондами МТСБУ.

В настоящее время в составе МТСБУ, согласно его сайту, 55 компаний.

Как сообщалось, в группе "Юнисон" 14 июня прошли массированные обыски силовыми ведомствами, которые, по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, были связаны с "делом преступной организации Януковича-Клименко".

В свою очередь, СК "Юнисон страхование" 27 июля заявила, что ее деятельность осуществляется в штатном режиме, а все обязательства перед государством, клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются своевременно и в полном объеме. Согласно заявлению, компания не имеет задолженности по страховым выплатам, налоговым начислениям и перестраховочными платежами.

СК "Юнисон страхование" в 2016 году увеличила чистый доход на 38,1% – до 26,43 млн грн, сократив чистую прибыль до 0,08 млн грн с 13,61 млн грн годом ранее.

Страховые платежи за минувший год составили 37,38 млн грн, страховые выплаты – 15,67 млн грн.