Египет надеется в ближайшее месяцы значительно увеличить добычу собственного газа

Египет, как ожидается, будет добывать 6,2 млрд куб. футов газа в сутки (ф/с) к концу 2017-2018 финансового года, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на министра нефти страны Тарика аль-Муллу.

В Египте бюджетный год продолжается с 1 июля по 30 июня, и ранее официальный Каир делал прогнозы по добыче газа в стране в объеме около 5 млрд куб. ф/с к концу текущего календарного года.

По словам министра, рост добычи будет обеспечен главным образом за счет разработки газовых месторождений Zohr, Nooros и Atool.

Месторождение Zohr с запасами около 850 млрд куб. футов было открыто итальянской Eni на египетском шельфе в 2015 году и считается одним крупнейших обнаруженных за последние десятилетия в районе Средиземноморья.

По данным CNBC, в настоящее время Eni завершила создание и настройку инфраструктуры месторождения, чтобы приступить к промышленной добыче топлива в конце 2017 года.

Российская "Роснефть" (MOEX: ROSN) сообщала в декабре 2016 года о достижении договоренности с итальянским концерном и египетскими властями о вхождении в проект Zohr. "Роснефть" намеревалась приобрести у Eni долю участия 30% в концессионном соглашении за $1,125 млрд, а также долю участия 15% в операторе проекта Petroshorouk - совместном предприятии Eni и египетской EGAS.

Согласно достигнутым тогда договоренностям, "Роснефть" должна была также выплатить Eni $450 млн исторических затрат.

По данным Eni, сделка должна была быть завершена в первой половине 2017 года, однако стороны до сих пор не объявляли о ее финализации.

В феврале 2017 года BP получила 10% в концессионном соглашении за $375 млн, сделка получила одобрение всех египетских надзорных органов.

В связи с ожидаемым значительным ростом добычи газа в Египте в ближайшие месяцы, Каир, по сообщению CNBC, ведет переговоры с экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) о снижении закупок этого более дорогого вида топлива в 2018 году. Как известно, "Роснефть" также входит в число поставщиков СПГ для Египта.