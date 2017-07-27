Экономика

16:42 27.07.2017

"Украгролизинг" в I пол.-2017 сократил чистую прибыль в 2,7 раза

ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" в январе-июне 2017 года получило 1,78 млн грн чистой прибыли, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход сократился в 1,5 раза - до 47,55 млн грн, валовая прибыль - в 1,5 раза, до 3,89 млн грн.

Операционный убыток возрос на 21% - до 24,58 млн грн.

НАК "Украгролизинг" создана правительством в 2001 году для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам.

По итогам 2016 года "Украгролизинг" увеличил чистую прибыль на 16% по сравнению с 2015 годом – до 5,65 млн грн, чистый доход - в 1,5 раза, до 140,6 млн грн.

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