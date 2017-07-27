Исполняющим обязанности председателя правления Марфин Банка назначен заместитель главы правления

Исполняющим обязанности председателя правления Марфин Банка (Одесса) назначен с 26 июля заместитель главы правления финучреждения Юрий Кралов, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее главой правления Марфин Банка был Константин Гой, который занимал должность главы правления Марфин Банка 15 лет и владеет 0,05545% акций банка.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Как ранее сообщалось, акционеры банка на общем собрании 15 июня переизбрали наблюдательный совет банка, который возглавил И.Згуров.

И.Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".

Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. Уставный капитал банка - 435 млн грн.

По данным Нацбанка, по состоянию 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (3,344 млрд грн) Марфин Банк занимал 29-е место среди 90 действовавших в стране банков.