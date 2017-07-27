Экономика

16:40 27.07.2017

Исполняющим обязанности председателя правления Марфин Банка назначен заместитель главы правления

Исполняющим обязанности председателя правления Марфин Банка (Одесса) назначен с 26 июля заместитель главы правления финучреждения Юрий Кралов, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее главой правления Марфин Банка был Константин Гой, который занимал должность главы правления Марфин Банка 15 лет и владеет 0,05545% акций банка.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Как ранее сообщалось, акционеры банка на общем собрании 15 июня переизбрали наблюдательный совет банка, который возглавил И.Згуров.

И.Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".

Марфин Банк (ранее Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. Уставный капитал банка - 435 млн грн.

По данным Нацбанка, по состоянию 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (3,344 млрд грн) Марфин Банк занимал 29-е место среди 90 действовавших в стране банков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

ФГВФЛ отменил аукцион по продаже крупных пакетов акций "Мотор Сичи"

НКРЭКУ утвердила порядок формирования RAB-тарифов на транспортировку тепла

Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

МТСБУ исключила "Юнисон-Страхование" за долги

Днепровский меткомбинат начал получать первый чугун, намерен в августе задуть третью домну

"Бердянские жатки" в I полугодии сократили чистую прибыль

Египет надеется в ближайшее месяцы значительно увеличить добычу собственного газа

"Украгролизинг" в I пол.-2017 сократил чистую прибыль в 2,7 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА