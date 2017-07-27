Треть приостановленных налоговых накладных поступила от киевских предприятий

В Киеве приостановлено 33,871 тыс. налоговых накладных (НН), по которым 21% налогоплательщиков подал документы, подтверждающие реальность совершенной операции, сообщила начальник главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве Людмила Демченко.

"Нарушения пятидневного срока по рассмотрению подтверждающих документов нет. Но есть проблема: налогоплательщики приносят документы в бумажном виде, а нам нужно отсканировать колоссальный объем информации", – отметила Л.Демченко в ходе "круглого стола" "Приостановка регистрации налоговых накладных/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Проблемы и пути их решения" в четверг в Киеве.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из 7,055 тыс. сообщений о подаче подтверждающих задекларированную информацию документов комиссия ГФС в Киеве рассмотрела 4,2 тыс. Еще по 3,3 тыс. сообщений срок рассмотрения не завершился, по 719 комиссия вынесла положительное решение для 171 налогоплательщика, по 1,578 тыс. сообщений 342 налогоплательщика получили отказ.

По словам директора департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николая Чмерука, в целом количество заблокированных НН сократилось до 0,88%.

"Если неделю назад говорили об 1% приостановленных налоговых накладных, то сегодня – о 0,88%. В первую очередь, это произошло за счет того, что налогоплательщики подают технологические карты. ГФС рассмотрела 11 тыс. из поданных 13 тыс. технологических карт", – сказал он.

Н.Чмерук подчеркнул, что для усовершенствования критериев, по которым блокируются НН/РК, а также для усовершенствования работы комиссии при Министерстве финансов создана рабочая группа.

"Большинство проблемных вопросов сняли и снимаем в июле. Для реального сектора большинство проблемных вопросов уходит в прошлое", – сказал он.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года правкам в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Ранее Минфин сообщал, что в отношении заблокированных НН система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров – несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

По данным Минфина, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% из 3,7 млн НН. По состоянию на 25 июля это количество сократилось до 0,97%.

При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС должна рассмотреть их и принять решение о регистрации или нерегистрации НН в течение пяти дней. Отказ в регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.