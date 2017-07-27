Доллар дорожает в парах с евро и иеной, франк упал до минимума с января 2015г

Доллар в четверг дорожает с минимума за 30 месяцев в паре с евро и растет по отношению к большинству других валют, так как инвесторы сочли его падение чрезмерным.

Евро на 15:42 кв 27 июля стоил $1,1697 по сравнению с $1,1734 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые единая валюта подорожала на 0,7%.

Курс доллара также повысился к иене - до 111,35 иены/$1 со 111,18/$1 в среду, евро в паре с японской нацвалютой опустился до 130,26 иены со 130,46 иены накануне.

Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, после июльского заседания Федрезерва никто не ждет изменения ставки в сентябре, тогда как еще 25 июля вероятность ее повышения оценивалась в 8%. Вместе с тем к декабрьскому заседанию вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов возрастает до 51,5%.

"Большинство стран мира ведут холодную валютную войну с осени 2016 года, и пока победителем является (президент США - ИФ) Дональд Трамп", - написал в обзоре международный советник PIMCO по экономике Йоахим Фельс. В ходе предвыборной кампании Д.Трамп неоднократно обвинял другие страны в том, что они манипулируют курсами своих валют, осознанно ослабляя их в пику американским экспортерам.

Долларовый индекс ICE снизился на 8% с начала 2017 года, за этот период американская валюта потеряла 4% в паре с иеной и 10% в паре с евро.

Швейцарский франк в ходе торгов в четверг достиг минимума с января 2015 года по отношению к евро (1,1239 франка за евро), поскольку инвесторы делают ставку на сохранение мягкой денежно-кредитной политики ЦБ Швейцарии.

Фунт стерлингов в четверг поднялся до максимума за 10 месяцев в паре с долларом США, а также подорожал по отношению к евро.