Twitter не смогла увеличить число активных пользователей во II квартале
Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, не смогла увеличить число активных пользователей во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что поставило под сомнение ее долгосрочные перспективы.
Акции Twitter на предварительных торгах в четверг теряют в цене более 11%, несмотря на то, что выручка компании превзошла ожидания рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, среднее количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) Twitter в апреле-июне составляло 328 млн человек, что соответствует уровню первого квартала. Показатель увеличился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Эксперты, опрошенные FactSet, в основном ожидали роста числа активных пользователей Twitter в минувшем квартале менее чем на 1 млн.
Twitter зафиксировала чистый убыток в размере $116 млн, или $0,16 на акцию, по итогам второго квартала, что включает в себе списание стоимости инвестиций в германский музыкальный сервис SoundCloud на сумму $55 млн. Годом ранее чистый убыток составил $107 млн, или $0,15 на акцию.
Выручка компании в апреле-июне сократилась на 5% - до $574 млрд, что превзошло средний прогноз опрошенных агентством Bloomberg аналитиков на уровне $537,2 млн.
Рекламные доходы Twitter уменьшились на 8% - до $489 млн, отмечается в пресс-релизе.
Выручка компании в США снизилась на 7% - до $335 млн, выручка от зарубежных операций опустилась на 1%, до $239 млн.
Согласно прогнозу Twitter, в третьем квартале текущего года EBITDA без учета разовых факторов понизится до $130-$150 млн по сравнению с $178 млн во втором квартале.