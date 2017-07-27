ФГИ прогнозирует конкурс по продаже ОПЗ через полгода, "Центрэнерго" - через год

Организация конкурсов по продаже контрольных пакетов акций энергетических компаний и "Одесского припортового завода" (ОПЗ) потребует значительно времени и может состояться не ранее конца 2017 – начала 2018 года, сообщил заместитель главы Фонда госимущества Украины Юрий Никитин.

"ОПЗ, в лучшем случае, - это перспектива конца этого - начала следующего года, "Центрэнерго" - середина следующего", – цитирует его слова ФГИ на своей странице в Facebook.

Ю.Никитин напомнил, что подготовка этих конкурсов включает привлечение советников.

Замглавы ФГИ отметил, что в таких условиях ведомство посчитало целесообразным выставить на биржу в середине августа блокпакеты акций энергогенерирующих и энергоснабжающих (облэнерго) компаний, установив их начальную стоимость на уровне 4,1 млрд грн.

По его словам, эти пакеты полностью готовы к продаже, и объявление об их реализации уже вызвало значительный интерес со стороны портфельных инвесторов.

"Конечно, интерес инвесторов подогревает еще и долгожданный RAB-тариф, который даст им понимание, каким образом и в какие сроки они смогут вернуть свои инвестиции. По нашей информации, НКРЭ до конца августа может утвердить всю необходимую нормативную базу для начала введения этого тарифа", – сообщил Ю.Никитин.

Он подчеркнул, что ФГИ обеспечит прозрачность биржевых продаж и для этого активно работает с биржами. "Мы хотим видеть на этих аукционах как можно больше инвесторов, в том числе и ЕБРР", – сказал замглавы ФГИ.

Как сообщалось, Кабинет министров включил проведение конкурсов по продаже ОПЗ и "Центрэнерго в "План приоритетных действий на 2017 год", утвержденный распоряжением от 3 апреля. Помимо указанных предприятий, в документ предусматривает также приватизацию энергоснабжающих компаний "Харьковоблэнерго", "Запорижжяоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Тернопильоблэнерго". Срок проведения конкурсов были запланированы на второй-третий кварталы текущего года.

Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Госбюджет-2017 предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн.