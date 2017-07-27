"UA: Крым", "Черноморская ТРК", ICTV, "5 канал", "Тонис" начнут эфирное вещание на территорию Крыма

Телеканалы "UA: Крым" (НОТУ), "Черноморская ТРК", ICTV, "5 канал" и "Тонис" победили в конкурсе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на осуществление цифрового телевещания с вышки в с.Чонгар (Херсонская обл.) на северную часть оккупированного АРК.

"Всего на конкурс Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявик подали семь телеканалов: "UA: Крым", "ЧТРК", ICTV, "СТБ", "ПравдаТУТ", "5 канал", "Тонис" (прямой). Спасибо всем телеканалам за патриотическую позицию и поддержку Крыма не только словом, но и делом", - отметил на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, аудитория телеканалов составит более 200 тыс. крымчан.

С.Костинский напомнил, что в Крыму доступны все украинские телеканалы и 10 радиостанций со спутников Astra и Amos.

"Также Первый канал Украинского радио вещает на 70% территории Крыма на средних волнах, на частоте 549 кГц", - отметил он.